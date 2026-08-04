904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر من عام 2026

خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 18.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 904 ملايين دينار، مقابل 762 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 25626 شهادة، مقابل 22660 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.1 بالمئة.

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أكبر خمسة دول مستوردة حسب القيمة بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، والتي جاء بمقدمتها العراق بقيمة 365 مليون دينار، وبعدد 1658 شهادة، ثم سويسرا 92 مليون دينار وبعدد 24 شهادة.

ثم جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة نحو 65 مليون دينار وبعدد 5570 شهادة، ثم السعودية بقيمة نحو 62 مليون دينار وبعدد 4573 شهادة، تلتها مصر بقيمة 49 مليون دينار وبعدد 601 شهادة.

وشملت الصادرات بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة 419 مليون دينار، فالزراعية 131 دينار، فالصناعية نحو 115 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 109 ملايين دينار، وغيرها.

و"شهادة المنشأ" وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.