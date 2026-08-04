البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار

خبرني - وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة تعزز استكمال ترتيبات تمويل أحد أكبر المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن.

وأظهرت بيانات البنك، التي رصدتها "المملكة"، أن التمويل يستهدف دعم المشروع في تحسين الوصول إلى مياه شرب مأمونة لسكان العاصمة والمحافظات.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وخط ناقل للمياه تحت الأرض بطول 438 كيلومترا، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 281 ميغاواط، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

ومن المقرر أن يوفر المشروع قرابة 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا بما يسهم في تعزيز إمدادات المياه في المملكة.

وكانت الحكومة قد وقّعت في نيسان الماضي الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا لاستكمال الإغلاق المالي وبدء الأعمال الإنشائية، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5.8 مليار دولار.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة، إذ يجمع بين تحلية مياه البحر ونقلها لمسافات طويلة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا، وضخ المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ليشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.