حبس مؤثر جزائري وصف طفلة بكلمة نابية

خبرني - فجر مؤثر جزائري جدلا واسعا على شبكات التواصل، بعدما وصف طفلة في الثامنة ب"العاهرة" لارتدائها ملابس قصيرة، حيث اودع الحبس بتهمة "نشر خطاب الكراهية".

وقال المؤثر في الفيديو بأنه كان رفقة صديقه في محل قبل أن يلمح طفلة في الثامنة من العمر ترتدي لباسا "غير محتشم".

وشبه المؤثر الطفلة ب"عاهرة صغيرة"، قبل أن يتساءل قائلا:"منذ متى نحن المسلمون نلبس مثل هذه الألبسة.. ما هذه التربية وهذه الأخلاق؟ .. أهكذا تكونون جيلا صالحا؟".

وأثار وصف المؤثر للطفلة حفيظة كثير من رواد التواصل الاجتماعي، حيث أدانوا رمي الطفلة بكلمات نابية، ودعوا الحقوقيين إلى التدخل لحماية الأطفال من هكذا تهجم على مواقع التواصل"، في حين اعتبر آخرون أن تدخل الشاب كان عن حسن نية وقد أساء التعبير.

وبعد الضجة التي أثارها الفيديو، خرج المؤثر بفيديو آخر عبر فيه عن اعتذاره من كل من "أساء فهم مقصوده".

بدورها أصدرت نيابة محكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة، بيانا كشفت فيه عن توقيف المتهم المدعو ”س.أنور” ، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله بدوره على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول. ليتم ايداعه الحبس مع برمجة محاكمته في جلسة 5 أغسطس الجاري ومتابعته جزائيا بجنحتي التمييز. والنيل من الحياة الخاصة للطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به".

بدوره صرح المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي في تصريحه ل"العربية.نت" بأن مواقع التواصل الاجتماعي هو سلاح ذو حدين في يد مستعمليها.

وأضاف المتحدث بأن كثيرا من الناس لم يعوا بعد أن منصات التواصل هي منابر حساسة لا يمكن أن تستخدم إلا من طرف أشخاص لهم الوعي الكامل بحساسيات المجتمع.