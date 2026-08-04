تسريبات جديدة عن زفاف رونالدو وقائمة المدعوين

خبرني - لا يزال حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز يثير اهتمام وسائل الإعلام، رغم نفي إقامة المراسم في الموعد الذي جرى تداوله مؤخرا.

وبحسب تقرير نشره موقع GIVEMESPORT، فإن الشائعات تصاعدت بعد تداول دعوة قيل إنها خاصة بزفاف رونالدو، حددت موعد الحفل في الأول من أغسطس داخل قصر كوينتا دا ريغاليرا بمدينة سينترا البرتغالية، مع مطالبة الضيوف بارتداء اللون الأسود.

إلا أن هذه الأنباء سرعان ما فقدت مصداقيتها، بعدما نفت عائلة الثنائي إقامة الزفاف في ذلك الموعد، كما أكدت وسائل إعلام إسبانية أن القصر ظل مفتوحا أمام الزوار، ما عزز الشكوك حول صحة الدعوة المتداولة.

ورغم ذلك، تؤكد التقارير أن الزواج لا يزال مطروحا على جدول الثنائي، خاصة بعد إعلان خطوبتهما في أغسطس 2025، عقب علاقة استمرت تسع سنوات، أنجبا خلالها طفلين، بينما يواصل رونالدو رعاية أبنائه الخمسة.

كما كشفت التقارير عن قائمة ضيوف متداولة تضم عددا من أبرز نجوم كرة القدم والفن، من بينهم ريو فرديناند، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، إلى جانب نجوم عالميين مثل فين ديزل، وريهانا، وجينيفر لوبيز، ودريك، وترافيس سكوت، فيما تداولت بعض وسائل الإعلام أيضًا اسم ليونيل ميسي ضمن قائمة المدعوين، دون أي تأكيد رسمي بشأن حضوره.

وفيما يتعلق بمكان إقامة الحفل، تشير أحدث التكهنات إلى أن جزيرة ماديرا، مسقط رأس رونالدو، أصبحت الخيار الأقرب لاستضافة المراسم، مع احتمال إقامة حفل الزفاف في كاتدرائية فونشال، يعقبه حفل استقبال خاص في أحد المنتجعات الفاخرة.

وحتى الآن، لم يصدر كريستيانو رونالدو أو جورجينا رودريغيز أي إعلان رسمي يكشف موعد الزفاف أو مكانه، لتبقى جميع التفاصيل المتداولة، بما في ذلك قائمة الضيوف، في إطار التسريبات والتقارير الإعلامية غير المؤكدة.