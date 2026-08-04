انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

خبرني - تنطلق اليوم الثلاثاء في روما الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية حيث ستستمر ثلاثة أيام وتبحث ملفات تقنية واقتصادية وعسكرية.

وبحسب مصادر متابعة لملف المفاوضات، فإن هذه الجولة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لجدوى هذا المسار التفاوضي، وذلك بعد التجربة العملية التي أجريت على الأرض في بلدة زوطر الغربية، والتي وصفتها المصادر بأنها كانت صورية إلى حد كبير، غير أنها أسست لمرحلة جديدة من التطبيق الميداني.

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء التفاوض إلى أن الوفد اللبناني وصل إلى روما محملا بأدلة ووثائق تثبت تنفيذ لبنان لالتزاماته ومتطلبات المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك في مسعى لإقناع الجانب الإسرائيلي والوسطاء بقدرة لبنان على الوفاء بتعهداته، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في مسار التنفيذ.

وفي هذا السياق، يسعى الوفد اللبناني إلى الانتقال إلى المرحلة التجريبية الثانية، ويحمل معه طرحين محتملين، يتمثل الأول في الانتقال إلى مدينة بنت جبيل، والثاني إلى بلدة الخيام، باعتبار أن أي من هاتين المنطقتين ستشكل نقلة نوعية في مسار التنفيذ، مع إصرار لبناني واضح على وقف عمليات التفجير والتدمير الممنهج الذي تتعرض له القرى المحتلة، والتي يعتبرها الجانب اللبناني خرقاً فاضحاً لاتفاق الإطار المبرم بين الطرفين.

إلى جانب الملفات الأمنية والعسكرية، سيطرح الوفد اللبناني أيضا مشاريع اقتصادية تتعلق بإعادة الإعمار، وتثبيت وقف إطلاق النار، وعودة الأهالي إلى مناطقهم، وهي ملفات تشكل أولوية قصيرة بالنسبة للجانب اللبناني، نظراً لحاجتها الملحة على الأرض ولتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.

كما سيتضمن جدول أعمال الوفد اللبناني طرحا لتشكيل لجان فنية متخصصة، تهدف إلى متابعة الوضع الأمني بشكل دوري، وترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بالإضافة إلى متابعة ملف الأسرى والمعتقلين، وهو الملف الذي يحمل أبعاداً إنسانية وسياسية حساسة.

ويؤكد الوفد اللبناني تمسكه بعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، لذلك فإن طرح ملف ترسيم الحدود سينطلق من الحدود المعترف بها دولياً، مع رفض أي مقترحات قد تمس بالسيادة اللبنانية أو تغير من المعالم الجغرافية والتاريخية للحدود بين البلدين.