الأردن.. وفيات الثلاثاء 4-8-2026

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الثلاثاء 4-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

العقيد محمد الرفايعة

الحاجة عدن عبدالفتاح الجديع الفاعوري

عدن نواف رضوان الفاعوري

ناظم اميل برقان

الحاج مخلد أحمد سلامة أبو خروب

دريد الخطيب

الحاجة خديجة مازن البرغوثي

آل تايه ينعون المهندس ​إبراهيم ارشيد

شهلة يوسف ابو رمان

آربينه مانوك ماركريان كرابديان

أحمد إبراهيم العموري

أحمد سالم فندي الشناق

اسماعيل عبدالفتاح حرب القيسية

أمونة عطية الحشوش

أيمن محمد سليمان الجمره

حسن محمد بيلاقون

حمده محمد فارس عنيزات

حورية صالح الأسعد

خالد محمد أبو كوش

رؤى يوسف محمد عوض

رفعت علاقمة

ريماس ياسر يوسف بنات

سند يوسف عبدالقادر

عبدالعزيز العیسی

عبدالله محسن الصبيح الرميلة

عدن نواف رضوان الفاعوري

غازي رميح الدغمي الرويلي

فاطمة مصطفى الجعبة

فاطمة عارف العبادي

فتحية عبدالرحمن سلامة

فواز راجح الطاهر

قاسم سكريه

مؤيد نصري ذياب

مجدي أحمد طه الياسين

يعقوب سعيد ابو رموز