ارتفاع طفيف للذهب وسط التوتر بالشرق الأوسط

خبرني - ارتفع الذهب قليلا الثلاثاء وسط متابعة المستثمرين لتصريحات متضاربة بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران وترقب سلسلة من تقارير الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى4059.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش. ويترقب المستثمرون عددا من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وتقرير الوظائف الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة (كيديا كوموديتيز) التي تتخذ من مومباي مقرا "يمر الذهب حاليا بمرحلة تماسك. وإذا شهدنا ضعفا في سوق العمل، فقد يضع ذلك ضغوطا على الدولار مما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل "فرصة أخيرة" لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.

وأدى الصراع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأجج المخاوف من التضخم، الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وفي حين ينظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 65% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في أيلول، بعد أن قرر البنك الذي كان منقسما في آرائه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه السابق بشأن السياسة النقدية.

وأشار كيديا إلى أن تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة في أيلول سيدعم أسعار الذهب.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلا بأن ضغوط التضخم في طريقها إلى التراجع تدريجيا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فلن يتردد البنك المركزي الأميركي في الرد برفع أسعار الفائدة.

وأفاد سيتي بنك في مذكرة أنه يتوقع أن تشهد أسعار الذهب استقرارا أو حتى تراجعا خلال الشهر المقبل، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 4500 دولار في الربع الرابع، وإلى خمسة آلاف دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.74 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.2% إلى 1646.59 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1279.55 دولار.