هل استخدام الهاتف أثناء الشحن يضر بالبطارية؟

خبرني - يرتبط الكثير منا بهواتفهم الذكية لدرجة أنهم يستخدمونها حتى أثناء شحنها، ما يطرح سؤالا مهما: هل يؤدي استخدام الهاتف أثناء توصيله بالشاحن إلى تلف البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي؟.

والخبر السار هو أن الإجابة المختصرة هي "لا". فرغم أن الهاتف قد يشحن ببطء أكبر إذا استخدم أثناء الشحن، فإن هذه العادة لا تؤثر سلبا على عمر البطارية بشكل عام، وذلك بفضل تقنيتين رئيسيتين: "الشحن الالتفافي" وأنظمة تبديد الحرارة.

ما هي تقنية الشحن الالتفافي؟

عندما تستخدم هاتفك أثناء الشحن في الأجهزة التي تدعم تقنية "الشحن الالتفافي"، يقوم الهاتف تلقائيا بتوجيه الطاقة مباشرة إلى تشغيل التطبيقات التي تستخدمها، وكأنه يوقف مؤقتا عملية شحن البطارية. هذا يضمن لك تجربة استخدام سلسة، ويحمي البطارية في نفس الوقت من الحرارة الزائدة التي قد تتلفها، خاصة عند القيام بأنشطة مكثفة مثل الألعاب أو تحرير الفيديو.

لكن الجانب السلبي لهذه التقنية هو أن البطارية قد لا تشحن بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام المكثف، لأن الطاقة تتجه مباشرة إلى تشغيل الجهاز وليس إلى تخزينها في البطارية.

وظهرت هذه التقنية لأول مرة في هاتف Sony Xperia 1 II عام 2020 تحت مسمى "التحكم في الطاقة لقمع الحرارة"، وهي اليوم متوفرة في معظم الهواتف الرائدة من "سامسونغ" و"غوغل" و"شاومي" و"زد تي إي"، باستثناء هواتف "آيفون" من "آبل" التي لا تدعمها بعد. لكن حتى في غياب هذه التقنية، فإن استخدام الهاتف أثناء الشحن يبطئ عملية الشحن فقط، ولا يسبب ضررا للبطارية طالما أن الجهاز لا يسخن بشكل مفرط.

وتتمتع معظم الهواتف الحديثة بأنظمة متطورة لإدارة الحرارة والبطارية تمنع ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات خطيرة.

متى يجب التوقف عن الاستخدام أثناء الشحن؟

رغم أن الأمر ليس ضارا بحد ذاته، ينصح بتجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن عندما يكون ذلك ممكنا، لضمان شحن أسرع. لكن إذا اضطررت لاستخدامه - كتفقد رسالة، أو إجراء مكالمة، أو التقاط صورة، أو حتى تسجيل فيديو طويل أثناء توصيله ببنك طاقة - فلا داعي للقلق، فقط راقب حرارة الجهاز وتوقف إذا لاحظت ارتفاعها.

خرافات شائعة حول شحن البطارية

يكشف الخبراء أن فكرة منع استخدام الهاتف أثناء الشحن هي مجرد واحدة من عدة خرافات منتشرة. ومن الخرافات الأخرى أن ترك الهاتف موصولا بالشاحن طوال الليل يضر بالبطارية، وهو أمر غير صحيح تماما، لأن جميع الهواتف الحديثة تتوقف تلقائيا عن الشحن عند الوصول إلى 100%. بل إن العديد منها يستخدم تقنية "الشحن المحسن" التي تتعلم عادات المستخدم، فتشحن البطارية ببطء لتصل إلى 100% مع موعد الاستيقاظ، ما يحافظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

كما أن فكرة ضرورة تفريغ البطارية بالكامل قبل الشحن هي خرافة أخرى، إذ ينصح الخبراء بشحن الهاتف عندما تتراوح نسبته بين 20% و80% للحفاظ على عمر البطارية، بدلا من تركها تفرغ تماما.

وباختصار، استخدام هاتفك أثناء الشحن لن يتلف البطارية ما لم يتسبب في ارتفاع حرارتها إلى مستويات خطيرة. لكن من الأفضل الحد من هذا الاستخدام عندما يكون ممكنا، ليس لحماية البطارية، بل لضمان شحنها بأسرع وقت ممكن.