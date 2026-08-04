سامسونغ تطلق هاتفها المنتظر قريبا

خبرني - بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس في الأسواق العالمية.

حصل هاتف Galaxy F70 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (162.4/78.2/8.1) ملم، وزنه 206 غ، ويمكن للهيكل تحمل الصدمات بشكل ممتاز عند السقوط من ارتفاع مترين تقريبا.

شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus المقاومة للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

زّودته سامسونغ أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.