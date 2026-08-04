Blackview تعلن عن واحد من أفضل الهواتف المصفحة

خبرني - أعلنت Blackview عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف لعشاق المغامرات والرحلات في الطبيعة.

حصل هاتف Blackview Xplore 6 على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (179.5/85.4/18.2 ملم، ووزنه 428 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 521 بيكسل/الإنش تقريبا/ سطوعها 600 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات DokeOS 5.3، ومعالج Mediatek Dimensity 9400+، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تتراوح سعاتها ما بين 512 غيغابايت و1 تيرايايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

زوذد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومصباح إضاءة قوي، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.