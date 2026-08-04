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سورية تعلن عودة نحو 150 ألف مواطن من لبنان منذ بداية العام

  • 04 أغسطس 2026
  • 04:11
سورية تعلن عودة نحو 150 ألف مواطن من لبنان منذ بداية العام

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية يوم الاثنين، عبور نحو 625 ألف مسافر عبر منفذ جوسية الحدودي مع لبنان، منذ بداية العام الجاري، بين قادمين إلى سورية ومغادرين لها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن منفذ جوسية الحدودي مع لبنان سجل حركة عبور نشطة منذ بداية العام الحالي، في ظل إجراءات تنظيمية ميسّرة وخدماتٍ متواصلة تقدمها كوادر المنفذ لضمان سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية حركة العبور.

وحسب البيان، استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها نحو 150 ألف مواطن سوري من العائدين طوعا إلى وطنهم، حيث عملت الكوادر المختصة على تسهيل إجراءات دخولهم، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، بما يضمن استقبالهم بصورة منظمة وآمنة.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أنها تواصل تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير أداء المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الكوادر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعائدين، ودعم حركة التجارة والنقل بين سوريا ولبنان.

 

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