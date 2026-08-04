وفاة نجمة ألعاب القوى الصاعدة ناتاشا وارد عن عمر يناهز 21 عاما

خبرني - خبرني - توفيت العداءة الأسترالية ناتاشا وارد عن عمر ناهز 21 عاما، بحسب ما أعلنته هيئة ألعاب القوى في ولاية نيو ساوث ويلز ونادي ساذرلاند ديستريكت لألعاب القوى في بيان مشترك.

ولم يكشف علنا عن سبب وفاة العداءة الصاعدة في ألعاب القوى حتى يوم الاثنين. وجاء في البيان: "كانت ناتاشا عداءة متميزة في سباقات المسافات المتوسطة. وخلال فئة الناشئات، أحرزت ميدالية في بطولة مدارس نيو ساوث ويلز لجميع المدارس في سباق 1500 متر. وواصلت هذا النجاح في مسيرتها على مستوى السيدات، إذ أحرزت ميدالية في بطولة UniSport الوطنية لسباق 1500 متر عام 2023، وفي أبريل الماضي فازت بالميدالية البرونزية الوطنية لبطولة UniSport في سباق 800 متر".

وأضاف البيان: "بعيدا عن إنجازاتها على المضمار، كانت ناتاشا عضوا محبوبا للغاية في مجتمعنا. لقد لامست طيبتها وفرحتها كل من حالفه الحظ بمعرفتها، وتركت ابتسامتها الجذابة وشخصيتها الدافئة أثرا دائما في ألعاب القوى الأسترالية. كما ألهم حماسها وإصرارها زملاءها في التدريبات".

وشاركت وارد في بطولة أستراليا لألعاب القوى لعام 2024، وكانت نشطة في سباقات التتابع الصيفية والشتوية مع ناديها. وقدم أفراد مجتمع ألعاب القوى الأسترالي تعازيهم في التعليقات.

كما شارك أحد الأشخاص موقفا جمعه بوارد قبل أسابيع قليلة من وفاتها. وجاء في تعليقه: "ما زلت في حالة صدمة. هذه الشابة الجميلة قدمت الخدمة لي ولابني في متجر نايكي في بيركينهيد قبل أسابيع قليلة فقط. كانت تتمتع بمعرفة كبيرة، وخصصت وقتا لشرح الفروق بين جميع أحذية الجري الخاصة بالمضمار، وساعدتنا في اختيار الزوج المناسب لابني استعدادا لموسم ألعاب القوى المقبل.

وتابع : "لن أنسى أبدا اللحظة التي كنت أنزل فيها على السلم الكهربائي بينما كانت هي تصعد في طريقها إلى استراحتها. تبادلنا الابتسامة أثناء مرورنا ببعضنا، وكان دفؤها ولطفها لا ينسيان. لقد كانت تتمتع بحضور جميل بحق".

وبحسب حسابها على منصة "لينكد إن"، كانت وارد تدرس علوم التمارين الرياضية وعلوم الرياضة في جامعة ماكواري بمدينة سيدني.

وجاءت وفاتها بعد وفاة العداءة الأسترالية جيمّا ستابلتون، المتخصصة في سباقات السرعة، عن عمر 25 عاما في حادث دراجة نارية خلال عطلة عائلية في تايلاند.