طهران تكشف: ألغينا هجوما على 3 أهداف بأوكرانيا بعد اعتذار كييف

خبرني - كشف المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، أن طهران أعدت خطة لشن هجمات على ثلاثة مواقع داخل أوكرانيا، ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رضائي، في تصريحات نقلتها قناة "برس تي في"، قوله إن الضربة الأوكرانية على السفينة الإيرانية التي أوقعت قتلى وجرحى، دفعت طهران إلى التخطيط لرد عسكري موسع، لكن اعتذار كييف حال دون تنفيذه.

كانت السفينة الإيرانية قد تعرضت لهجوم أوكراني في بحر قزوين، وهو ما وصفته طهران بأنه "عمل عدواني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت الخارجية الإيرانية أنها تمتلك أدلة على أن الهجوم كان متعمداً، على الرغم من نفي كييف ذلك وادعائها بأنه "خطأ عملياتي".

وأوضح رضائي أن طهران اتخذت قرارها بالتراجع عن الهجوم بعد أن تقدمت أوكرانيا باعتذار رسمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أوكرانيا يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها، في إشارة إلى أن الحادث لن يمر دون عواقب دبلوماسية أو قانونية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر بين إيران وأوكرانيا، على خلفية اتهامات كييف المتكررة لطهران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ تستخدم في الهجمات ضد أوكرانيا. وقد استهدفت أوكرانيا سابقا سفنا تابعة لروسيا في بحر قزوين، والتي قالت إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا.

وبحر قزوين، الذي يشكل شريانا حيويا للعلاقات بين موسكو وطهران، أصبح ساحة جديدة للصراع غير المباشر بين كييف وحلفائها من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى. وقد أعلنت إيران في وقت سابق أنها سترد على "المغامرات الخطيرة" لأوكرانيا، محذرة من أن الهجوم "لن يمر دون رد".