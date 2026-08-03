برناردو سيلفا: لم أفكر مرتين في عرض ريال مدريد

خبرني - كشف البرتغالي برناردو سيلفا أنه لم يفكر مرتين قبل قبول عرض ريال مدريد وذلك بعدما خاض حصته التدريبية الأولى مع الفريق يوم الاثنين.

وقال برناردو في حديث مع قناة النادي الرسمية: عندما اتصل ريال مدريد، كان من المستحيل ألا أقول نعم، ولم أفكر مرتين. عندما تواجه ريال مدريد كثيراً تشعر بعظمة هذا النادي، وبهيبة ملعب سانتياغو برنابيو. وجودي قريباً من عائلتي والبرتغال، وفي ثقافة مشابهة، يساعدني، لكن حلم اللعب لأفضل نادٍ في تاريخ كرة القدم هو امتياز كبير.

وتابع عن العمل مع جوزيه مورينيو: كنا منافسين في بعض المناسبات، والآن نحن في الجانب نفسه، إنه مدرب له مكانة كبيرة في كرة القدم البرتغالية؛ فمنذ أن كنت صغيراً كنا نتابع فرقه كثيراً، وكان دائماً يرفع اسم البرتغال إلى أعلى المستويات، أنا سعيد جداً بفرصة البدء والتعلم معه.