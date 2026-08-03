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فيران توريس يضع برشلونة ومدربه فليك في حالة انتظار

  • 03 أغسطس 2026
  • 23:23
فيران توريس يضع برشلونة ومدربه فليك في حالة انتظار

خبرني - أكد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن النادي ما يزال يسعى لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أن حسم أي صفقة جديدة يتوقف على مستقبل المهاجم الإسباني فيران توريس.

وينتهي عقد توريس (26 عاماً) مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، وسط أخبار عن اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي عقب ختام المعسكر الإعدادي للفريق في إنجلترا يوم الاثنين: علينا التعاقد مع مهاجم، لكن سنضطر للانتظار. لدي ثقة كبيرة في ديكو، ونعرف أننا بحاجة إلى القيام بشيء ما، لكن الأمر يعتمد أيضاً على فيران. سنرى ما سيحدث.

وأوضح المدرب الألماني أن خياراته الهجومية لا تقتصر على المهاجم الصريح، مشيراً إلى إمكانية الاعتماد على أكثر من لاعب في هذا المركز، وقال: الأمر سيتوقف على التشكيلة التي سنمتلكها. لعب لامين يامال في هذا المركز خلال مباراة أو اثنتين، وهو لاعب عالمي قادر على التأقلم. كما يستطيع أنتوني غوردون وكريم أديمي اللعب على الجناحين أو في مركز رأس الحربة، لذلك لدينا العديد من الخيارات.

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