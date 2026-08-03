صحافة ريال مدريد تحذر فينيسيوس من مصير رونالدو

خبرني - حذر توماس رونسيرو مدير تحرير صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد النجم فينيسيوس جونيور من مصير الأسطورة كريستيانو رونالدو، وذلك وسط غموض موقف اللاعب البرازيلي من تجديد تعاقده مع النادي العاصمي.

ودخل فينيسيوس العام الأخير من عقده مع ريال مدريد إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بسبب مطالبة اللاعب البرازيلي بالحصول على أجر سنوي يماثل ما يتقاضاه زميله كيليان مبابي البالغ 30 مليون يورو.

وكتب رونسيرو مقالاً في صحيفة "آس" يوم الاثنين يحذر فيه "فيني" من الدخول في صدام مع فلورنتينو بيريز، وقال: الجو بارد للغاية خارج ريال مدريد يا فينيسيوس، وأمامك الآن فرصة للتراجع وقبول عرض التجديد المقدم من النادي إذا أردت تحقيق المجد، أما إذا أردت المال فليس لك مكان في "سانتياغو برنابيو".

وتابع: تعاقد النادي مع يان ديوماندي رسالة تحذير لك حتى تعرف أن النادي لن يتوقف عليك، وعلى المقربين منك الاقتناع بذلك وشرح حقيقة أنه لا أحد يفوز في صراع النفوذ مع فلورنتينو بيريز.

وختم مستذكراً كيف رحل أساطير بعد صراعهم مع فلورنتينو بيريز: الكل يعرف ما حدث لرونالدو وسيرجيو راموس عندما طلبا طلبات مالية مرتفعة خلال مفاوضات التجديد، ولا أحد تألم أكثر مني عندما غادرا، لكن بالنهاية استمر ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا بعدهما.