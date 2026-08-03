الجمارك: انخفاض التخليص على المركبات بنسبة 63.9% بالنصف الأول من 2026

خبرني - تراجع إجمالي أعداد المركبات المخلّص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 63.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، بحسب دائرة الجمارك.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الدائرة أن مجموع المركبات التي جرى التخليص عليها منذ بداية كانون الثاني وحتى نهاية حزيران من عام 2026 بلغ 11,473 مركبة، مقارنة بـ 31,767 مركبة تم التخليص عليها خلال النصف الأول من عام 2025.

وبحسب الجمارك، سجلت مركبات الكهرباء التراجع الأكبر بين مختلف الفئات؛ حيث انخفض أعدادها بنسبة 84.3% لتصل إلى 3,098 مركبة في النصف الأول من 2026 مقارنة بـ 19,773 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت أعداد مركبات "الهايبرد" المخلّص عليها بنسبة 58.9%، مسجلة 2,824 مركبة مقارنة بـ 6,871 مركبة، في حين شهدت مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6.1%، لتصل إلى 2,294 مركبة مقابل 2,444 مركبة في النصف الأول من 2025.

في المقابل، كانت مركبات البنزين الفئة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً في حركة التخليص بنسبة 21.6%، حيث ارتفع عددها إلى 3,257 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 2,679 مركبة للفترة ذاتها من العام السابق.

ويعزى هذا التحول البارز في حركة التخليص والاستيراد إلى حزمة القرارات التنظيمية والتعديلات الهيكلية الأخيرة، والتي هدفت إلى ضبط وتنظيم سوق السيارات المحلي؛ حيث شملت إلزام المستوردين بتطبيق معايير المواصفات والمقاييس الأردنية المعتمدة، وتحديد اشتراطات السلامة والجودة العالمية، فضلاً عن تقييد العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية المستوردة وحظر إدخال المركبات المتضررة أو المشطوبة، إلى جانب إعادة هيكلة الضريبة الخاصة للحد من الفجوات السعرية وضمان التوازن والمنافسة العادلة في القطاع.