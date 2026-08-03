ترمب: سأفعل كل ما هو ممكن لإنقاذ إنفانتينو

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيبذل «كل ما هو ممكن»، للحفاظ على جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها على خلفية مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وحسب «التلغراف» البريطانية، يواجه إنفانتينو دعوات متصاعدة للاستقالة بعد انهيار خطته البالغة قيمتها 15 مليار دولار، التي كانت تهدف إلى فتح الباب أمام مستثمرين للدخول في الأصول التجارية لكرة القدم، قبل أن يتم سحبها يوم الجمعة الماضي.

وتحدثت تقارير، الاثنين، عن احتمال عقد إنفانتينو محادثات مع عدد من أعضاء إدارة ترامب، بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في محاولة لتعزيز موقفه، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ووزارة الخارجية الأميركية نفيا صحة تلك الأنباء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مقرّب من ترامب وإنفانتينو، إن الرئيس الأميركي أصبح يكنّ تقديراً كبيراً لرئيس «فيفا» بعد إسهامه في تنظيم «أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق» في الولايات المتحدة، وإنه يرغب في استمراره بمنصبه.

وأشار المسؤول إلى أن البطولة شهدت جدلاً بعدما كشف ترامب عن أنه طلب من إنفانتينو رفع عقوبة إيقاف اللاعب فولارين بالوغون قبل مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16.

وقال المسؤول: «جياني ساعدنا كثيراً في تقديم أفضل كأس عالم على الإطلاق. الرئيس يُكنّ له إعجاباً كبيراً، وأنا واثق بأنه سيفعل كل ما هو ممكن لمساعدته».

وأضاف: «لا أعتقد أن الرئيس سيغيّر موقفه منه، لأنه شخص وفيّ. جياني قدّم كأس العالم للولايات المتحدة بالشكل الذي كنا نطمح إليه، ونحن نُقدّر ذلك».

وقبل اندلاع الأزمة، أشارت تقارير إلى أن ترامب كان يرغب في رؤية إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة، وهي المنظمة التي سبق للرئيس الأميركي أن انتقدها واعتبر أنها لم تعد تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» عام 2016، وترك انطباعاً لافتاً لدى ترامب خلال أول لقاء بينهما في أغسطس (آب) 2018، عندما قدّم له بطاقتَين صفرا وحمراء، مازحاً بأنهما «قد تكونان مفيدتين» في التعامل مع وسائل الإعلام.

ومنذ ذلك الحين، توطدت العلاقة بين الرجلَين؛ إذ منح إنفانتينو ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026 كأساً ذهبية تحمل اسمه، بالإضافة إلى ميدالية علّقها حول عنقه. كما حصل ترامب على «جائزة (فيفا) للسلام» في الشهر نفسه.

كما ذكرت تقارير أن إنفانتينو حاول التواصل مع ترامب بعد انهيار مشروع بيع الحقوق التجارية لكأس العالم، لكنه لم ينجح في ذلك، فيما أكد ترامب، الجمعة الماضي، أنه لم يتحدث مع رئيس «فيفا» بشأن هذا الملف.

وقال المبعوث الخاص للشراكات العالمية، باولو زامبولي، إن سجل إنفانتينو يتمثّل في توسيع اللعبة، لتشمل مزيداً من الدول والمجتمعات والأطفال، مؤكداً أنه استجاب للمخاوف المثارة وسحب المقترح، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتركز على كيفية توزيع ثروة كرة القدم وفرصها على جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.

ويتطلّب أي تصويت بحجب الثقة عن رئيس «فيفا» إشعاراً مسبقاً قد يصل إلى ثلاثة أشهر، مما يجعل عامل الوقت مهماً بالنسبة للاتحادات الساعية إلى تشكيل تحالف معارض.