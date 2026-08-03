زيلينسكي يقيل سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا

خبرني - أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولها ستيفانيشينا ​في مرسوم نشر اليوم الاثنين.

وكانت ستيفانيشينا ‌تشغل منصبها منذ ما يقرب من عام، وكان رحيلها متوقعا منذ عدة أسابيع.

ويتزامن رحيلها ​مع تغييرات شملت مسؤولين كبارا في ​القليلة الماضية، منهم رئيس الوزراء ووزير ⁠الدفاع. ويُتوقع إجراء تعديل في التعيينات ​الدبلوماسية وسفراء أوكرانيا في الخارج.

وقالت ستيفانيشينا في ​منشور لها على فيسبوك إن قرار ترك منصبها كان "قراري الشخصي، مدفوعا بظروف خاصة"، مشيرة إلى أنها ​حققت الكثير خلال فترة توليها المنصب.

وكتبت ​قائلة "عززنا إمدادات الأسلحة الأمريكية وحافظنا على الدعم في ‌وقت ⁠كانت فيه الأجواء السياسية في واشنطن تتغير، ولم تكن تصب في مصلحتنا".

وكانت هيئة البث العام الأوكرانية (سوسبيلني) نقلت عن ستيفانيشينا قولها ​الأسبوع الماضي ​لصحفيين ⁠في واشنطن إن زيلينسكي لم يطلب منها الاستقالة.

وذكرت ستيفانيشينا على ​فيسبوك أنها ستتطرق إلى أسئلة أخرى ​أثيرت ⁠في وسائل الإعلام عن ظروفها.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنها أبلغت الرئيس بنيتها ترك ⁠منصبها ​الشهر الماضي، مشيرة إلى ​تحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة بشأن مخالفات مزعومة في ​إقرار ذمتها المالية.