زيلينسكي يقيل سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا

خبرني - أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولها ستيفانيشينا في مرسوم نشر اليوم الاثنين.
وكانت ستيفانيشينا تشغل منصبها منذ ما يقرب من عام، وكان رحيلها متوقعا منذ عدة أسابيع.
ويتزامن رحيلها مع تغييرات شملت مسؤولين كبارا في القليلة الماضية، منهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ويُتوقع إجراء تعديل في التعيينات الدبلوماسية وسفراء أوكرانيا في الخارج.
وقالت ستيفانيشينا في منشور لها على فيسبوك إن قرار ترك منصبها كان "قراري الشخصي، مدفوعا بظروف خاصة"، مشيرة إلى أنها حققت الكثير خلال فترة توليها المنصب.
وكتبت قائلة "عززنا إمدادات الأسلحة الأمريكية وحافظنا على الدعم في وقت كانت فيه الأجواء السياسية في واشنطن تتغير، ولم تكن تصب في مصلحتنا".
وكانت هيئة البث العام الأوكرانية (سوسبيلني) نقلت عن ستيفانيشينا قولها الأسبوع الماضي لصحفيين في واشنطن إن زيلينسكي لم يطلب منها الاستقالة.
وذكرت ستيفانيشينا على فيسبوك أنها ستتطرق إلى أسئلة أخرى أثيرت في وسائل الإعلام عن ظروفها.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأنها أبلغت الرئيس بنيتها ترك منصبها الشهر الماضي، مشيرة إلى تحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة بشأن مخالفات مزعومة في إقرار ذمتها المالية.