الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط

خبرني - صادق مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم على لائحتي تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والرقابة المالية على أندية المحترفين للموسم الكروي 2026-2027، متضمناً تعديلات جديدة على تعليمات التسجيل.

وبموجب التعديلات، سمح الاتحاد لأندية المحترفين بتسجيل لاعب فلسطيني واحد ضمن كشوفاتها كلاعب محلي، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وإثراءً للمنافسة في البطولات المحلية.

واشترط الاتحاد أن يكون اللاعب الفلسطيني قد مثّل المنتخب الفلسطيني الأول أو المنتخب الأولمبي في ست مباريات رسمية على الأقل، حتى يتم اعتماده كلاعب محلي في الدوري الأردني خلال الموسم 2026-2027