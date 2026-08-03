خبرني - حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من أن هذه الفرصة الأخيرة للإيرانيين ليوقعوا على اتفاق جيد.

وأكد ترمب أن المحادثات مع إيران جارية الآن، مشيراً إلى أن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة جاءت بناءً على طلب إيران.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتحدث حالياً مع إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء، بشكل كامل.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، مؤكداً: "لم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً".

وكان ترمب قال عبر "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة، بينما هو تحت سيطرة البحرية الأميركية بالكامل وحصارها المفروض، أو ما يسميه البعض "جدار الولايات المتحدة الفولاذي"، مضيفا أن القيادة الإيرانية "مخادعة" بشكل لا يصدق.

وتابع "يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض ’يتوسلون’، ثم تبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل فخر واعتزاز، إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا يُناقش أي شيء، وأنهم يتعاملون فقط مع "عُمان".

وأشار إلى أن "لا شيء يعبر إلى إيران، إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر أي شيء، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل".