نيمار يتصدر.. من استنزف خزائن الأندية؟

خبرني - تصدر البرازيلي نيمار قائمة اللاعبين أصحاب أعلى إجمالي قيمة انتقالات في تاريخ كرة القدم.

وجاء ذلك، بعدما بلغت قيمة انتقالات نيمار بين الأندية التي لعب لها نحو 400 مليون يورو.

وجاء البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الثاني بإجمالي انتقالات وصلت إلى 370 مليون يورو، ليواصل حضوره بين أغلى اللاعبين في سوق الانتقالات.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث، بعدما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقاله خلال مسيرته 247 مليون يورو.

وحل السويدي ألكسندر إيزاك في المركز الرابع بإجمالي 246 مليون يورو، متقدمًا بفارق طفيف على الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاء الفرنسي ديمبيلي خامساً في القائمة، بعدما وصلت القيمة الإجمالية لانتقالاته بين الأندية المختلفة إلى 233 مليون يورو.

وبحسب منصة "OneFootball"، فإن هذه الأرقام تمثل إجمالي قيمة انتقالات كل لاعب خلال مسيرته الاحترافية، وليس قيمة صفقة واحدة فقط.