مجلس السلام: إسرائيل لن تنسحب وراء الخط الأصفر قبل استكمال نزع السلاح

خبرني - عقد الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف برفقة فريق "مجلس السلام"، اجتماعا الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار عملية نزع السلاح في قطاع غزة وتمهيد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الاجتماع كان "بناء ومفصلا"، مؤكدا أن الهدف هو نزع السلاح الكامل في القطاع والانتقال من الحكم بالقوة المسلحة إلى الحكم المدني.

وأشار البيان إلى أن نزع السلاح والانتقال إلى الحكم المدني قد يستغرق وقتا، لكن تفاصيل العملية ستحدد خلال المرحلة التالية من العمل.

وقال البيان، إن الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح، وفقا للالتزام الذي تعهدت به حركة حماس للوسطاء، مضيفا أن هذا الشرط ينطبق "على الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة والأنفاق على حد سواء".

وأوضح أن "قوة الاستقرار الدولية" و"لجنة التحقق من التنفيذ" ، التي تضم في عضويتها كلا من الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستشرفان على تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن استمرار التقدم نحو التنفيذ الكامل يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته بموجب الإطار المتفق عليه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال عبر منصته تروث سوشال إن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح.

وأضاف أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة حاسمة نحو أن تصبح غزة تحت حكم حكومة فلسطينية جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدَد بعناية.

وأوضح ترامب أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق المتعلق بنزع السلاح وإزالة الطابع العسكري عن قطاع غزة.