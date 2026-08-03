عبدالله الرويشد يحذر من تداول صوره ويطالب باحترام خصوصيته

خبرني - أصدر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بيانًا قانونيًا طالب فيه باحترام خصوصيته خلال فترة العلاج، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو له برفقة أفراد أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقته.

وأكد البيان، الذي أصدره المحامي عيسى الكندري نيابة عن الفنان عبدالله الرويشد، أن المرحلة الحالية التي يمر بها الرويشد تتطلب الهدوء والراحة، داعيًا الجمهور إلى تجنب تصويره أو نشر أي محتوى خاص به حفاظًا على حالته النفسية وخصوصيته.

وأوضح البيان أن الفنان يقدّر مشاعر المحبة والدعم التي يلقاها من جمهوره، إلا أنه يأمل أن يقابل هذا الدعم باحترام رغبته في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية خلال فترة العلاج.

وأشار إلى أن بعض الصور والمقاطع التي تم تداولها التُقطت للفنان أثناء وجوده مع أسرته في أماكن عامة دون علمه أو موافقته، وهو ما اعتبره تجاوزًا للخصوصية في وقت يحتاج فيه إلى أجواء مستقرة بعيدًا عن أي ضغوط.

وتضمن البيان تحذيرًا واضحًا من تصوير الفنان أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو خاصة به دون تصريح، مؤكدًا الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة وفق القوانين المعمول بها في دولة الكويت.

وشدد المحامي عيسى الكندري على أن حماية خصوصية الفنان لا تتعلق فقط بمنع التصوير، بل تشمل أيضًا عدم إعادة نشر المحتوى المتداول أو المساهمة في انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام البيان، عبّر فريق الفنان عبدالله الرويشد عن تقديره لكل من يسانده خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن دعوات الجمهور ومشاعرهم الطيبة محل تقدير كبير، متمنيًا للجميع تفهم أهمية منحه الهدوء والمساحة الخاصة التي يحتاجها لاستكمال رحلة العلاج.

ويواصل عبدالله الرويشد تلقي الدعم من محبيه الذين يترقبون أخبار صحته، مع الدعاء له بالشفاء ودوام العافية.