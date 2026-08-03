كبار تركيا يرفضون محمد صلاح.. و48 ساعة تحسم مصيره

خبرني - كشف الصحفي التركي مصطفى أوزغور سانكار أن النجم المصري محمد صلاح أمام 48 ساعة حاسمة لتحديد مستقبله داخل تركيا وذلك بانتظار عقود الرعاية التي يحاول نادي طرابزون سبور جلبها بعدما رفضت أندية غلطة سراي وبشكتاش وفنربخشة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم محمد صلاح بنادي بشكتاش التركي في الفترة الماضية لكن تفاصيل مالية عرقلت الصفقة وأعلن المدير الرياضي للنادي أوندر أوزين انسحاب النادي من المفاوضات، قبل أن يظهر اسم طرابزون سبور من جديد.

وقال سانكار المذيع ومراسل صحيفة "ماركا" الإسبانية في تصريحات لـ"العربية.نت": ما زال محمد صلاح على رأس أولويات كرة القدم التركية، فقد تواصل وكيل أعماله رامي عباس عيسى مع غلطة سراي أولاً لكن بطل الدوري التركي رفض الصفقة قائلاً إنه ليس بحاجة إلى خدمات النجم المصري وتم التوجه إلى بشكتاش وفنربخشة.



وتابع: كان بشكتاش جاداً في التفاوض مع محمد صلاح لكنه رفض دفع عمولة وكيل أعماله البالغة 7 ملايين يورو، لأن إدارة النادي ترى أن إنفاق هذا المبلغ الضخم على اللاعب المصري لا يعتبر أمراً منطقياً، ما دفع رامي عباس إلى التوجه لنادي طرابزون سبور، رابع أكبر الأندية التركية.

وأكمل مصطفى حديثه: نفى أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور أخبار صلاح، لكن من المعروف أن اللاعب المصري يمثل إضافة حقيقية للنادي الذي يجري مفاوضات مع جهات راعية تلبي مطالب "مو" المالية التي تبلغ 22 مليون يورو لمدة موسمين إضافة إلى عمولة وكيل أعماله.

وزاد: يهدف طرابزون سبور إلى تغطية 70% من التكلفة الإجمالية من خلال صفقات الرعاية. وإذا تم إبرام اتفاقيات الرعاية اللازمة خلال 48 ساعة، فمن المقرر أن ينتقل صلاح إلى تركيا يوم الأربعاء.



وختم: بالنسبة للأندية التركية التي تعاني من صعوبات مالية، قد تكون هذه الصفقة كارثية، لأن صلاح وحده لا يملك القدرة على قيادة فريق للفوز بالبطولات، والأهم من ذلك أنه مع تقدمه في السن، لن تجلب صفقة انتقاله القادمة الكثير من المال، لكن بالنسبة لنادي طرابزون سبور أو أي نادٍ تركي آخر، فإن الهدف الوحيد من هذه الصفقة هو تحسين الصورة العامة؛ وأي شيء يتجاوز ذلك سيكون خسارة مالية فادحة.