نتنياهو: لا انسحاب من غزة ولا إعادة إعمار قبل نزع سلاحها بالكامل

خبرني - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يخفي وجود خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة، مؤكداً أن ما وصفه بـ"النصر المطلق" لم يتحقق بعد.

وأضاف نتنياهو أن عملية نزع سلاح قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان ما تزال مستمرة، مدعياً وجود "محور شيعي متطرف" إلى جانب "محور سني متطرف يبرز بقوة".

وشدد على أنه لن يكون هناك أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل تجريده من جميع الأسلحة، زاعماً أنه لن يُعاد بناء أي حجر في القطاع قبل "تجريده من التطرف".

وفيما يتعلق بما يُعرف بـ"مجلس السلام" في غزة، قال نتنياهو إن تنفيذ أي ترتيبات مستقبلية سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق من التنفيذ.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وتدميره الواسع للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، بالتزامن مع محاولات دولية للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار وإدارة القطاع وإعادة إعماره.