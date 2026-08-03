تحذير لنتنياهو وكاتس: أزمة الميزانية تهدد جاهزية الجيش وتقليص القوات على الحدود

خبرني - حذر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء تمير يداي، من تداعيات خطيرة على جاهزية الجيش في حال عدم تحويل الميزانية المتفق عليها من وزارة المالية إلى وزارة الجيش، مؤكداً أن عدم نقل الأموال سيؤدي إلى إجراءات فورية تشمل تقليص قوات الاحتياط المنتشرة على الحدود، ووقف عمليات رفع الجاهزية، وتعليق تجنيد عناصر للخدمة الدائمة.

وجاء التحذير في رسالة شديدة اللهجة نقلها وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أرسلها رئيس الأركان إيال زامير، وتتعلق بتأخر وزارة المالية في تحويل الأموال التي التزمت بها للحفاظ على قدرات الجيش.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الجيش الإسرائيلي أزمة مالية متصاعدة، بعدما طلب إضافة نحو 40 مليار شيكل لسد الفجوة في ميزانيته، عقب عملية "زئير الأسد" ودخول الجيش إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان نتنياهو قد قرر أن تعترف الحكومة بالفجوة المالية، وأصدر توجيهات لوزارة المالية بتحويل 12 مليار شيكل بشكل فوري إلى وزارة الجيش، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال العام الجاري.

لكن رغم توجيهات نتنياهو التي صدرت نهاية حزيران/يونيو الماضي، لم يتم تحويل أي مبلغ حتى الآن، كما لم تؤدِّ توجهات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عضو الكنيست بوعز بيسموت، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أي تقدم في الملف.

وبحسب الرسالة التي أرسلها نائب رئيس الأركان، فإن غياب الاتفاق المالي سيؤدي فوراً إلى سلسلة إجراءات، بينها الانتقال إلى مستوى إضافي من تقليص قوات الاحتياط، ما سيؤدي إلى خفض حجم القوات على الحدود وفي بلدات ما يسمى "الدفاع الإقليمي"، إضافة إلى وقف عمليات إعادة الوحدات إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، ما سيصعّب على الجيش الاستعداد لجولة قتال واسعة جديدة.

كما حذرت الرسالة من عدم توفير استثمارات كافية لاحتياجات الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، بعد ثلاث سنوات من الحرب، الأمر الذي قد يضر بقدرة الجيش على الحفاظ على العنصر البشري، الذي قالت الرسالة إنه يعاني أصلاً من تراجع كبير، إضافة إلى وقف عمليات التجنيد للخدمة الدائمة.

ونقل رئيس الأركان زامير الرسالة كما هي إلى وزير الجيش كاتس، مؤكداً أن عدم التوصل إلى اتفاق مالي وعدم تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء يخلقان تداعيات خطيرة على قدرة الجيش العملياتية والقتالية.

بدوره نقل كاتس مضمون التحذير إلى رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الوزراء.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "هذا هو ذروة العبث، هناك فجوات خطيرة. في الوقت الذي نستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران، لا يوجد أفق تخطيطي للصناعات الدفاعية، ولا نحافظ على استقلالية التسليح، ولا يمكن إعداد الجيش للحرب".

وكانت وزارة المالية قد تعهدت الأسبوع الماضي بأن الأموال ستُنقل خلال أيام قليلة، إلا أن المهلة انقضت دون تحويل أي شيكل.

وقالت الوزارة إن كل الإجراءات جاهزة لتحويل الأموال، لكنها أوضحت أن العملية تنتظر حالياً موافقة الكنيست.