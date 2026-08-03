بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وسريلانكا

خبرني - بحثت غرفة تجارة الزرقاء الاثنين، مع رئيسة البعثة في سفارة جمهورية سريلانكا لدى الأردن، القنصل جاجيترا نافان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وسريلانكا، وتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.

وأكد رئيس الغرفة حسين شريم، خلال استقباله القنصل نافان في مبنى الغرفة، أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية السريلانكية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز الشراكات الاستثمارية، وتنظيم الوفود والبعثات التجارية، وعقد اللقاءات الاقتصادية المشتركة التي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي.

من جانبها، أكدت نافان حرص سفارة جمهورية سريلانكا على توثيق التعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات التي تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التواصل الفاعل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين.

ودعت نافان غرفة تجارة الزرقاء إلى المشاركة في المعرض التجاري الذي تعتزم جمهورية سريلانكا تنظيمه العام المقبل، بما يتيح لرجال الأعمال الأردنيين، لاسيما تجار محافظة الزرقاء الاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وبناء شراكات اقتصادية نوعية تسهم في توسيع التعاون بين الجانبين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون، والعمل على تنفيذ مبادرات اقتصادية مشتركة تسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين الأردن وجمهورية سريلانكا، بما يحقق مصالح القطاع الخاص ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.