وفاة هشام شقيق الفنان محمد هنيدي

خبرني - توفي هشام، شقيق الفنان محمد هنيدي، حيث أعلنت هدى هنيدي خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت شقيقة الفنان محمد هنيدي، هدى هنيدي: «البقاء والدوام لله.. أخي هشام هنيدي في ذمة الله».

ويترقب الفنان محمد هنيدي، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلم «الجواهرجي»، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول.

كما يشارك في الفيلم الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي توفي قبل الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، وهو ما دفع المخرج إسلام خيري إلى البحث عن حلول فنية تضمن استكمال الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

يحظى فيلم «الجواهرجي» باهتمام خاص لدى الجمهور، كونه يعيد التعاون السينمائي بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب استمر نحو 28 عامًا، منذ مشاركتهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وحقق فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» نجاحًا كبيرًا عند عرضه، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية المصرية الحديثة، ما يزيد من ترقب الجمهور لمشاهدة الثنائي مجددًا على الشاشة الكبيرة من خلال تجربة كوميدية جديدة