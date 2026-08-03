الإعلان الرسمي لفيلم «Mutiny».. جيسون ستاثام يواجه مؤامرة دولية

خبرني - كشف التريلر الرسمي لفيلم «Mutiny» عن مشاهد أكشن ومطاردات يقودها جيسون ستاثام، قبل طرح العمل في دور السينما.

وجاء ذلك استعدادًا لعرض فيلم «Mutiny»، بطولة النجم جيسون ستاثام، في دور السينما يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، وسط ترقب من محبي أفلام الأكشن.

تفاصيل فيلم «Mutiny»

جرى تصوير أجزاء كبيرة من فيلم «Mutiny» في مواقع متعددة داخل أوروبا، شملت مالطا وبريطانيا، مع اعتماد واضح على تنفيذ المشاهد الخطرة بصورة عملية، بدلًا من الاعتماد المكثف على المؤثرات البصرية، وهو الأسلوب الذي يعتمد عليه جيسون ستاثام في العديد من أعماله السينمائية.

وخضع فريق العمل لتدريبات مكثفة على القتال القريب والتكتيكات العسكرية، بهدف تقديم مشاهد أكثر واقعية، خاصةً مع احتواء الفيلم على عدد كبير من مشاهد المطاردات والاشتباكات اليدوية التي تتطلب تجهيزات وتدريبات خاصة.

قصة فيلم «Mutiny»

تدور أحداث فيلم «Mutiny» حول عميل سابق في العمليات الخاصة يجد نفسه متورطًا في مؤامرة دولية، عقب اتهامه بارتكاب جريمة لم يقترفها، ليبدأ رحلة هروب مليئة بالمخاطر، بينما تلاحقه جهات متعددة.

ويحاول بطل الفيلم، خلال الأحداث، الوصول إلى الحقيقة وإنقاذ نفسه، وسط شبكة معقدة من الخداع والخيانة، في مواجهة ظروف تهدد حياته وتضعه أمام اختبارات صعبة.

أبطال فيلم «Mutiny»

الفيلم من تأليف جي بي دافيس وليندساي ميشيل، وإنتاج شركة Lionsgate، بمشاركة عدد من شركات الإنتاج، فيما تتولى United Motion Pictures توزيعه.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب جيسون ستاثام، كل من أنابيلا واليس، وأرناس فيدرافيشيوس، وأدريان ليستر، ورولاند مولر.