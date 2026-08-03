*
الاثنين: 03 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • الإعلان الرسمي لفيلم «Mutiny».. جيسون ستاثام يواجه مؤامرة دولية

الإعلان الرسمي لفيلم «Mutiny».. جيسون ستاثام يواجه مؤامرة دولية

  • 03 أغسطس 2026
  • 20:07
الإعلان الرسمي لفيلم Mutiny جيسون ستاثام يواجه مؤامرة دولية

خبرني - كشف التريلر الرسمي لفيلم «Mutiny» عن مشاهد أكشن ومطاردات يقودها جيسون ستاثام، قبل طرح العمل في دور السينما.

وجاء ذلك استعدادًا لعرض فيلم «Mutiny»، بطولة النجم جيسون ستاثام، في دور السينما يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، وسط ترقب من محبي أفلام الأكشن.

تفاصيل فيلم «Mutiny»
جرى تصوير أجزاء كبيرة من فيلم «Mutiny» في مواقع متعددة داخل أوروبا، شملت مالطا وبريطانيا، مع اعتماد واضح على تنفيذ المشاهد الخطرة بصورة عملية، بدلًا من الاعتماد المكثف على المؤثرات البصرية، وهو الأسلوب الذي يعتمد عليه جيسون ستاثام في العديد من أعماله السينمائية.

وخضع فريق العمل لتدريبات مكثفة على القتال القريب والتكتيكات العسكرية، بهدف تقديم مشاهد أكثر واقعية، خاصةً مع احتواء الفيلم على عدد كبير من مشاهد المطاردات والاشتباكات اليدوية التي تتطلب تجهيزات وتدريبات خاصة.

قصة فيلم «Mutiny»
تدور أحداث فيلم «Mutiny» حول عميل سابق في العمليات الخاصة يجد نفسه متورطًا في مؤامرة دولية، عقب اتهامه بارتكاب جريمة لم يقترفها، ليبدأ رحلة هروب مليئة بالمخاطر، بينما تلاحقه جهات متعددة.

ويحاول بطل الفيلم، خلال الأحداث، الوصول إلى الحقيقة وإنقاذ نفسه، وسط شبكة معقدة من الخداع والخيانة، في مواجهة ظروف تهدد حياته وتضعه أمام اختبارات صعبة.

أبطال فيلم «Mutiny»
الفيلم من تأليف جي بي دافيس وليندساي ميشيل، وإنتاج شركة Lionsgate، بمشاركة عدد من شركات الإنتاج، فيما تتولى United Motion Pictures توزيعه.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب جيسون ستاثام، كل من أنابيلا واليس، وأرناس فيدرافيشيوس، وأدريان ليستر، ورولاند مولر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة هشام شقيق الفنان محمد هنيدي
وفاة هشام شقيق الفنان محمد هنيدي
  • 2026-08-03 20:15
بعد زواج دام 9 سنوات.. انفصال الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح
بعد زواج دام 9 سنوات.. انفصال الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح
  • 2026-08-03 03:54
مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته
مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته
  • 2026-08-03 02:33
بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول
بعد أشهر من إعلان الحمل.. أسماء أبو اليزيد تكشف جنس مولودها الأول
  • 2026-08-02 21:54
بعد إعلان عمرو سعد إنتاج «أولاد حارتنا».. صادق الصباح ينسحب من المشروع
بعد إعلان عمرو سعد إنتاج «أولاد حارتنا».. صادق الصباح ينسحب من المشروع
  • 2026-08-02 20:23
في ذكرى رحيله.. إطلاق اسم زياد الرحباني على أحد شوارع بيروت
في ذكرى رحيله.. إطلاق اسم زياد الرحباني على أحد شوارع بيروت
  • 2026-08-02 20:01