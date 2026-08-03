ساعات حاسمة.. الترجي يقترب من إنهاء 3 ملفات عالقة

خبرني - يستعد نادي الترجي التونسي لحسم 3 ملفات عالقة خلال الساعات القليلة القادمة.



ويتطلع نادي العاصمة التونسية لبناء فريق جديد، تحسباً لمنافسات موسم 2026-2027.

وأحدث عملاق كرة القدم التونسية تغييرات كبيرة في تشكيلته، حيث تعاقد مع عدة نجوم مقابل رحيل عدد كبير من ركائزه الأساسية.

وعبر التقرير التالي، أبرز الملفات المنتظر حلها في الترجي.

تجديد عقد يوسف بلايلي

من المنتظر أن يجدد النجم الجزائري، عقده مع «شيخ الأندية التونسية» حتى عام 2027، حسب ما أورده راديو "موزاييك إف. أم".

وكان بلايلي منح، السبت الماضي، موافقته على تمديد عقده لفترة موسم وحيد، على أن يقع تفعيل الاتفاق حال صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بخصوص عقوبة الإيقاف المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يشارك النجم المخضرم في أي مباراة منذ الإصابة التي تعرض لها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مستوى الرباط الصليبي لركبته.

إنهاء أزمة لوكاس ريبيرو

اقترب نادي العاصمة التونسية من إنهاء أزمة التعاقد مع الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو.

ويتواجد نجم صن داونز الأسبق منذ قرابة الأسبوعين في تونس، غير أنه لم يوقع بعد على عقوده انتقاله بسبب تعطل مفاوضات فسخ العقد الذي يربطه بنادي نادي الاتحاد الليبي.

وأبدى الترجي استعداده لعقد صفقة مع عملاق كرة القدم الليبية لإنهاء الأزمة، تتضمن التفويت في أحد نجومه الأجانب إلى جانب دفع مبلغ مالي.

التعاقد مع خيسوس كاستيلو

من المنتظر أن يتعاقد الترجي، الثلاثاء، مع النجم البيروفي خيسوس كاستيلو قادما من يونيفرسيتاري دي ديبورتيس.

ويملك كاستيلو في سجله 17 مباراة مع منتخب بيرو، أسهم خلالها في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.

وسبق للاعب الوسط صاحب الـ25 عاماً أن خاض مغامرة احترافية في البرتغال مع نادي جيل فيسينتي.