للمرة الرابعة.. فان غال يفتح باب تدريب هولندا

خبرني - فتح الهولندي لويس فان غال الباب أمام إمكانية العودة لتدريب منتخب هولندا، في حال تلقى عرضاً رسمياً من الاتحاد المحلي لكرة القدم.

ووفقاً لمصادر مقربة من المدرب المخضرم، فإن فان غال، البالغ من العمر 74 عاماً، لا يمانع الدخول في مفاوضات بشأن قيادة المنتخب مجدداً.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" الهولندية، يأتي ذلك بعد ابتعاد عدد من الأسماء المرشحة لتولي المهمة، على غرار أرني سلوت، وبيتر بوس، وإيريك تين هاغ، وبيب غوارديولا، لأسباب مختلفة.

ويملك فان غال سجلاً حافلاً، بعدما أشرف على تدريب أندية كبرى، أبرزها أياكس، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.

كما سبق لفان غال قيادة منتخب هولندا في 3 ولايات مختلفة، وحقق معه نتائج بارزة في البطولات الكبرى، أبرزها تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2014.

ويبقى قرار الاتحاد الهولندي العامل الحاسم في إمكانية عودة المدرب المخضرم، الذي أبدى استعداده لخوض تجربة جديدة مع منتخب بلاده.