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ترمب: مضيق هرمز تحت السيطرة الأميركية بالكامل

  • 03 أغسطس 2026
  • 19:06
ترمب مضيق هرمز تحت السيطرة الأميركية بالكامل

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة، بينما هو تحت سيطرة البحرية الأميركية بالكامل وحصارها المفروض، أو ما يسميه البعض "جدار الولايات المتحدة الفولاذي".

وأضاف ترمب، عبر "تروث سوشيال"، أن القيادة الإيرانية "مخادعة" بشكل لا يصدق.

وتابع "يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض ’يتوسلون’، ثم تبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل فخر واعتزاز، إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا يُناقش أي شيء، وأنهم يتعاملون فقط مع "عُمان".

وأشار إلى أن "لا شيء يعبر إلى إيران، إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر أي شيء، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل".

وأكد أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

وكان ترمب أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب للصحفيين مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الاثنين) بعد الظهر".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها.

لكن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال الاثنين، إن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وثمّة محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

وأضاف بقائي أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن المسار لا يكفي لإعادة فتح المضيق، إذ سيظل الوضع على حاله ما دام "العدوان" الأميركي مستمرا.

وبشأن صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث إنه لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال "هذه الأيام".

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