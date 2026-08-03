الخضراوات قبل الولادة.. كيف تؤثر في اختيارات الأطفال الغذائية؟

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن تناول بعض الخضراوات خلال فترة الحمل قد يساعد الأطفال على تقبل نكهاتها في مراحل لاحقة من حياتهم، ما قد يمنح الأمهات وسيلة مبكرة لتعزيز العادات الغذائية الصحية لدى أطفالهن.

وبحسب موقع wiley onlinelibrary، أجرى باحثون من جامعات في المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا تجربة شملت نساء حوامل تناولن كبسولات تحتوي على مسحوق الجزر أو الكرنب، بهدف دراسة تأثير تعرض الأجنة لهذه النكهات قبل الولادة.

واستخدم الفريق تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية لمتابعة تعابير وجوه الأجنة خلال الأسبوعين 32 و36 من الحمل، لرصد استجابتهم للنكهات المختلفة. كما أعاد الباحثون متابعة الأطفال بعد الولادة، ثم فحصوا استجابات مجموعة منهم عند بلوغهم سن الثالثة.

وخلال المرحلة الأخيرة من الدراسة، عُرضت على الأطفال روائح الجزر والكرنب باستخدام مسحات قطنية مبللة، ثم حلل الباحثون تعابير وجوههم، مع التركيز على العلامات التي تشير إلى الاستجابة الإيجابية أو السلبية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا لنكهة الجزر خلال الحمل أبدوا استجابة أكثر إيجابية تجاه رائحته في سن الثالثة، بينما أظهروا تقبلًا أقل لرائحة الكرنب. كما ظهر نمط مشابه لدى الأطفال الذين تعرضوا للكرنب، إذ كانت استجابتهم لهذه النكهة أكثر إيجابية مقارنة بالجزر.

وقال الباحثون إن النتائج تدعم فرضية أن الأجنة قد تكون قادرة على تكوين ذاكرة حسية للنكهات التي تتعرض لها خلال فترة الحمل، وهو ما قد يؤثر لاحقًا على اختياراتهم الغذائية.

وأوضحت ناديا ريسلاند، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة النفس في جامعة دورهام، أن التعرض لنكهة معينة في أواخر الحمل قد يترك أثرًا طويل الأمد في تفضيلات الأطفال الغذائية.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الدراسة شملت عددًا محدودًا من المشاركين، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان التعرض المتكرر للخضراوات أثناء الحمل يؤدي فعليًا إلى زيادة تناول الأطفال لها مستقبلًا، ومدى تأثير العوامل الوراثية والبيئية في هذه العملية.