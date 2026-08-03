كيف يؤثر تناول جرعات الكركم يوميًا على الجسم؟

خبرني - أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، بفضل احتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وتُحضّر هذه الجرعات عادةً من الكركم الطازج أو المطحون، مع إضافة مكونات مثل الزنجبيل والليمون والفلفل الأسود، الذي يساعد على تحسين امتصاص الكركمين في الجسم.

وبحسب موقع "هيلث"، قد يرتبط تناول جرعات الكركم يوميًا بعدد من الفوائد الصحية المحتملة، أبرزها تقليل الالتهابات وتخفيف الألم، إذ تشير دراسات إلى أن الكركمين قد يساعد في تعزيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة والحد من تأثير الجذور الحرة المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة.

كما يسهم الكركم في دعم صحة الدماغ، إذ أظهرت بعض الأبحاث أن الاستخدام المنتظم للكركمين قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز والمزاج. كذلك قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، من خلال المساعدة في تخفيف آلام العضلات بعد التمارين الشاقة.

وتلعب جرعات الكركم دورًا محتملًا في دعم جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم، خاصة عند دمجها مع الزنجبيل أو الليمون، اللذين قد يساعدان في تقليل الغثيان وتعزيز الشعور بالراحة الهضمية. وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى إمكانية مساهمة الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

ورغم فوائده المحتملة، فإن الإفراط في تناول الكركم قد يسبب آثارًا جانبية، منها الغثيان وآلام المعدة والارتجاع أو القيء. كما أن الجرعات العالية جدًا قد ترتبط بمشكلات في الكبد لدى بعض الأشخاص.

وينصح الخبراء بالحذر عند تناول الكركم بالتزامن مع بعض الأدوية، خاصة مميعات الدم وأدوية السكري وضغط الدم، كما يُفضل استشارة الطبيب لمن يعانون من نقص الحديد أو يتناولون مكملات الكركم بانتظام.

وبشكل عام، قد تكون جرعة صغيرة يومية من الكركم مناسبة لمعظم الأشخاص، لكن الاستفادة منه تعتمد على الكمية وطريقة الاستخدام والحالة الصحية لكل فرد.