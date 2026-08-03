والد الفاخوري يحسم الجدل: لا عودة للوحدات بهذه الإدارة

خبرني - ردّ رائد فاخوري، والد حارس المنتخب الوطني ونادي الفيصلي الحالي عبدالله الفاخوري، على تصريحات رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور بشأن عدم عودة نجله إلى صفوف "الأخضر"، مؤكداً أن الإدارة لم تبادر إلى التفاوض لتجديد عقد اللاعب رغم إبدائه الاستعداد الكامل لذلك.

وأوضح فاخوري أن عبدالله زوّد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي برقم هاتف والده بصفته ولي أمره ووكيل أعماله للتواصل بشأن تجديد العقد، إلا أن الإدارة لم تتواصل معهم لأكثر من 25 يوماً، قبل أن تتحرك بعد وجود اتفاق شفهي مع نادي الفيصلي.

وأضاف أن ترك عقد أحد أبرز لاعبي الفريق ينتهي دون التحرك للحفاظ عليه، ثم تحميله مسؤولية الرحيل، يعد "اعترافاً بفشل إداري" أكثر من كونه مبرراً مقنعاً، مؤكداً أن الإدارة الناجحة تحافظ على نجوم فريقها قبل خسارتهم.

وكشف أن أحد أعضاء مجلس الإدارة تواصل معه لاحقاً للاستفسار عن التجديد، إلا أن ذلك جاء بعد أن منح اللاعب كلمته لنادٍ آخر، مشيراً إلى أن الإدارة أبلغته سابقاً بأنها تتجه لبناء فريق يعتمد على الفئات العمرية.

وحول إمكانية عودة عبدالله الفاخوري إلى الوحدات مستقبلاً، قال فاخوري: "ما دامت هذه الإدارة وهذه العقلية هي من تدير النادي، فلا أرى سبباً يدفع عبدالله ولا غيره من اللاعبين للعودة." وأضاف أن استمرار النهج الإداري الحالي والانقسامات داخل النادي سيصعّبان استعادة الوحدات لمكانته الطبيعية والمنافسة على البطولات، مؤكداً أن البطولات تُبنى بالتخطيط والحفاظ على هيكل الفريق، وليس بالتصريحات.

واختتم فاخوري حديثه بالتأكيد أن انتقال نجله إلى الفيصلي حق طبيعي لأي لاعب بعد انتهاء عقده، وأنه لا يرى نفسه مطالباً بتبرير القرار أو الاعتذار عنه، معلناً أن هذا سيكون آخر تعليق له على القضية، وأنه لن يدخل في أي سجالات أخرى حولها.