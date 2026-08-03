المدن الصناعية تثمن قرار الحكومة بتمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي

عبيدات: تمديد الحوافز يعزز استدامة الإستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي

عبيدات: الحوافز الحكومية أسهمت بجذب استثمارات تجاوزت 162 مليون دينار

خبرني - ثمّن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عدي عبيدات قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسَّلط لمدَّة ثلاث سنوات إضافيَّة؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النموّ الاقتصادي، مؤكداً أن القرار يجسد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظات.



وأكد السيد عدي عبيدات أن هذا القرار يشكل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح الشركات القائمة فرصة لاستكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، كما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية جديدة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة نسب الإشغال في المدن الصناعية المشمولة بالقرار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة لأبناء محافظات الطفيلة ومادبا والسلط.

وبين السيد عدي عبيدات أن الحوافز التي أقرتها الحكومة منذ عام 2019 حققت نتائج ملموسة، حيث أسهمت في جذب استثمارات تجاوزت 162 مليون دينار في مدن مادبا والطفيلة والسلط الصناعية حتى نهاية النصف الاول من عام 2026، وأسهمت في توفير أكثر من 1,640 فرصة عمل في حين رفعت نسبة الاشغال في كل منها من 27.5% الى 40%، ما يؤكد نجاح السياسة الحكومية في توجيه الاستثمار نحو المحافظات وتحقيق التنمية المتوازنة، كما سيمكن شركة المدن الصناعية الأردنية من استكمال إجراءات استفادة الشركات المؤهلة، ومواصلة تسويق المدن الصناعية واستقطاب المزيد من المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية.

وكشف السيد عبيدات ان القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز تنافسية المدن الصناعية الأردنية، خاصة في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة، وحوافز استثمارية جاذبة، الأمر الذي يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الراغبين في التوسع أو إقامة مشاريع صناعية جديدة، حيث ستواصل شركة المدن الصناعية الأردنية العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية تنافسية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنمية المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.

ووفقا لبيانات شركة المدن الصناعية الاردنية فإن حجم الاستثمار لنهاية الصنف الاول من العام 2026 في مدينة مادبا الصناعية إلى 51.6 مليون دينار لمشاريع وفرت 550 فرصة عمل فعلية كما وصل حجم الاستثمار في مدينة السلط الصناعية إلى 48.27 مليون دينار وفرت 300 فرصة عمل حالية أما مدينة الطفيلة الصناعية فاستقطب استثمارات بحجم 62.7 مليون دينار وظفت 792 يد عاملة وحيث بلغت نسب الإشغال في المدن الثلاث من 27.5% إلى 40% من مساحة المدينة الصناعية.