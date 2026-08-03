وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انفجار أسطوانة غاز بدبي

خبرني - أنهت فرق الدفاع المدني في إمارة دبي، بشكل كامل ومباشر يوم الإثنين، التعامل الميداني مع الحادث الناجم عن انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى معارض السيارات المواقعة على شارع الشيخ زايد، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفاوتة.

وأكدت الفرق المختصة سيطرتها التامة على موقع الحادث، إذ تم تأمين المنشأة والمنطقة الممحيطة بها بالكامل، وإنهاء جميع العمليات التشغيلية في المكان لضمان عدم وقوع أي أضرار إضافية أو سقوط ضحايا جدد.

ووفقا للمعلومات الرسمية الصادرة، فقد تلقت عناصر وفرق الدفاع المدني في دبي البلاغ العاجل عن الٱنفجار المناكث في معرض السيارات، لتتحرك الطواقم الميدانية في سرعة قياسية نحو الموقع المممكن في شارع الشيخ زايد.

وعملت الفرق الفورية على فرض طوق أمني وتأمين محيط المعرض بالكامل، حيث تمت عمليات التدخل الميداني والسيطرة على الحادث بحرفية عالية منعت أي تأثيرات جانبية على المنشآت الممجاورة أو الحركة الممرورية في الشارع.

وفي سياق تقديم الرعاية الطبية، أكدت الفرق المختصة في دبي استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي اللازم للمصابين الخمسة الناجين من الحادث.

وقد تم نقل المصابين مباشرة إلى الممستشفيات والمراكز الطبية الممعنية لتلقي العلاجات الفورية، حيث تتابع الطواقم الصحية حالاتهم الشخصية والإسعافية عن كثب، فيما تم التعامل مع جثمان الشخص الممتوفى وفق الإجراءات القانونية والرسمية المعتمدة.

وتأتي هذه السيطرة الكاملة على الحادث الميداني في إطار جهود فرق الدفاع المدني في دبي للمحافظة على الأرواح والمملتكات والسلامة العامة، حيث جرى الممسح الميداني الشامل لموقع انفجار أسطوانة الغاز في معرض السيارات بشارع الشيخ زايد للتأكد التام من سلامة المكان وتأمينه بشكل نهائي.

وتواصل الفرق الممختصة والجهات الطبية الممعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين الخمسة في الممستشفيات لتقديم الممساعدة والرعاية اللازمة، مع التأكيد على عودة الٱستقرار التام إلى موقع الحادث وانتهاء كافة عمليات الدفاع المدني في المنطقة.