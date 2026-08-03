السفير العُماني يطلع على إنجازات (البوتاس العربية) ومشاريعها التوسعية 

خبرني - عمّان - استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، في مقر الإدارة العامة للشركة بعمان، السفير العُماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فهد بن عبدالرحمن العجيلي، يرافقه نائب السفير الوزير المفوض يعقوب الرقيشي، في زيارة اطّلعا خلالها على مسيرة الشركة، وأبرز مشاريعها الاستثمارية، ودورها الريادي في صناعة الأسمدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أبو هديب المكانة التي تحتلها شركة البوتاس العربية باعتبارها المنتج الوحيد لمادة البوتاس ومشتقاتها في الوطن العربي، وإحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة لهذه المادة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها ومشاريعها التوسعية الهادفة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وتنويع منتجاتها، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس أبو هديب أن ما يشهده قطاع الأسمدة من تطورات متسارعة يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات القادرة على التخطيط طويل الأمد، والاستثمار في المشاريع النوعية التي تعزز تنافسيتها وتواكب احتياجات الأسواق العالمية.

من جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور إلى التطور الذي شهدته الشركة خلال السنوات الأخيرة، وما حققته من إنجازات على صعيد الإنتاج والتصدير والتوسع في الأسواق العالمية، إضافة إلى مشاريعها الاستثمارية الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة، بما يواكب الطلب المتزايد في الأسواق العالمية ويعزز من دور الشركة في دعم الأمن الغذائي العالمي.

من جهته، أعرب السفير العُماني عن تقديره لما حققته شركة البوتاس العربية من تطور لافت خلال السنوات الماضية، مشيداً بالدور الذي تؤديه في دعم الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، معرباً عن اهتمامه بالاطلاع على تجربة الشركة وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة ما بين "البوتاس العربية" والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، في ظل ما توليه سلطنة عُمان من اهتمام بتطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأسمدة.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل وتبادل الخبرات الفنية، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين، ويسهم في الاستفادة من التجارب التعدينية الرائدة للشركة ودورها في دعم التنمية المستدامة.