ساعة تحاكي الخاتم الذكي تراقب الصحة والنشاط اليومي

خبرني - أعلنت شركة كاسيو اليابانية طرحها ساعتها الجديدة CRW-H001M-8 بتصميم الخاتم الذكي. فإلى جانب وظائف الساعة المعتادة مثل ساعة التوقيت والمنبه، والإضاءة الخلفية LED والتقويم التلقائي، توجد خلف شاشة LCD وحدة صحية شاملة تتيح إمكانية مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، ومراقبة الأكسجين في الدم وتراقب الساعة جودة النوم وتقيس درجة حرارة الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تحسب الساعة الخطوات اليومية وتقدر السعرات الحرارية المستهلكة، كما توفر أوضاعاً رياضية مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات. ويمكن عرض جميع بيانات الصحة واللياقة البدنية مباشرةً على الهاتف الذكي عبر تطبيق AIZO Ring المرفق، والذي يتوافق مع هواتف أندرويد وأجهزة آيفون وأجهزة HarmonyOS.

وتم تجهيز الساعة بمحرك اهتزاز يُنبه المستخدم بهدوء إلى المكالمات والرسائل الواردة، بالإضافة إلى التنبيهات الصامتة، في حين يتم شحن الساعة عبر محول شحن مغناطيسي مزود بدبابيس توصيل.

وتأتي هذه الساعة في ظل تنامي الاهتمام بالأجهزة القابلة للارتداء التي تجمع بين الوظائف اليومية ومزايا متابعة الصحة واللياقة البدنية، إذ تتيح هذه التقنيات للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم الصحية بصورة أكثر سهولة.