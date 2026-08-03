*
الاثنين: 03 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

كويكب غريب يثير دهشة العلماء

  • 03 أغسطس 2026
  • 17:32
كويكب غريب يثير دهشة العلماء

خبرني - رصد علماء الفلك ظاهرة فريدة من نوعها في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري، أثارت دهشتهم، إذ تبين أن الكويكب المعروف باسم «نيسا 44» يتميز ببنية غير مألوفة على الإطلاق، تجعله أول كويكب يُرصد بهذا الشكل المترابط.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تمكن فريق بحثي بقيادة كيت مينكر من مرصد لويل في أريزونا من الحصول على صور تفصيلية للكويكب باستخدام تلسكوبين عملاقين. واستخدم الباحثون أجهزة تصوير عالية التباين، وبرامج خاصة لمعالجة الصور وإزالة الهالات الساطعة المحيطة بالكويكب التي كانت تخفي تفاصيله الدقيقة.

وأوضح مينكر أنّ التفسير الأكثر ترجيحاً هو أن «نيسا 44» إما أن يكون مكوناً من ثلاثة أجزاء منفصلة تلتصق ببعضها بفعل الجاذبية، أوأنه جسم واحد ذو شكل غير منتظم، لم يسبق للعلماء أن شاهدوا مثله من قبل. وإلى جانب شكله الغريب، أظهرت الصور وجود قمر صغير لا يتجاوز عرضه كيلومتراً واحداً، يدور حول «نيسا». 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

في عيد ميلادها.. جدة عمرها قرن تتحدى ترندات الشباب
في عيد ميلادها.. جدة عمرها قرن تتحدى ترندات الشباب
  • 2026-08-03 08:27
جريمة مروعة جديدة في مصر داخل مدرسة
جريمة مروعة جديدة في مصر داخل مدرسة
  • 2026-08-03 03:37
أب أمريكي يقتل رضيعه باستخدام جهاز نفخ الأوراق.. والسبب صادم!
أب أمريكي يقتل رضيعه باستخدام جهاز نفخ الأوراق.. والسبب صادم!
  • 2026-08-03 03:12
بريطانية تراجعت عن اتفاق مزعوم مع أمريكي.. فقتلها ودفن جثتها
بريطانية تراجعت عن اتفاق مزعوم مع أمريكي.. فقتلها ودفن جثتها
  • 2026-08-03 03:07
نازح يمني يفجر قنبلة بمخيم مستهدفا حماه فيقتل شخصين بينهما طفلة
نازح يمني يفجر قنبلة بمخيم مستهدفا حماه فيقتل شخصين بينهما طفلة
  • 2026-08-03 02:36
كاميرات مطفأة وجريمة مروعة.. ماذا حدث لسجينة عراقية
كاميرات مطفأة وجريمة مروعة.. ماذا حدث لسجينة عراقية
  • 2026-08-03 01:23