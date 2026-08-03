لماذا تستخدم المقاتلات الروسية فولاذا أثقل من الطائرات الأمريكية؟

خبرني - لطالما أثارت المقاتلات الروسية اهتمام خبراء الطيران؛ بسبب أحجامها الكبيرة وهياكلها المتينة مقارنة بعدد من نظيراتها الأمريكية.

ويعكس هذا الاختلاف تباينًا في فلسفة التصميم؛ إذ ركز الاتحاد السوفيتي، ولاحقًا روسيا، على تصنيع طائرات صلبة قادرة على العمل في الظروف القاسية، بينما اتجهت الولايات المتحدة إلى تقليل الوزن، وتعزيز خصائص التخفي، واستخدام المواد المركبة والتقنيات المتقدمة.



قوة استثنائية

الفولاذ المستخدم في الطائرات ليس فولاذاً عادياً، بل سبائك عالية القوة تتحمل درجات حرارة وضغوطاً هائلة.

ورغم أنه أثقل من الألمنيوم والتيتانيوم، فإنه يوفر صلابة ومقاومة للكسر؛ لذلك فإنه يُستخدم في أجزاء حساسة مثل معدات الهبوط وبعض المكونات الهيكلية التي تحتاج إلى تحمل أحمال ضخمة.

وخلال الحقبة السوفيتية، كان التركيز على إنتاج طائرات قادرة على العمل من قواعد جوية بعيدة، وتحمل المطارات الأقل تجهيزاً، ومواصلة الطيران حتى في ظروف صعبة.

لذلك فضّل المهندسون أحياناً استخدام مواد أثقل وأكثر متانة بدلاً من السعي الدائم وراء خفض الوزن.

طائرات أكبر

لم يكن الحجم الكبير مجرد نتيجة لاستخدام الفولاذ، بل جاء من متطلبات عسكرية مختلفة.

فمقاتلات مثل سوخوي سو-27 وسو-35 صممت لتغطية مسافات شاسعة فوق الأراضي الروسية، ما تطلب خزانات وقود أكبر، محركات قوية، ورادارات ضخمة.

في المقابل، طورت الولايات المتحدة مقاتلاتها ضمن منظومة تعتمد على قواعد منتشرة عالمياً، وطائرات تزويد بالوقود جواً، وشبكات استطلاع متقدمة، ما سمح بتصميم طائرات أصغر وأكثر تركيزاً على التخفي والأنظمة الإلكترونية.

مع العلم أنه على الرغم من الصورة الشائعة، فالطائرات الروسية الحديثة لا تعتمد بشكل واسع على الفولاذ وحده.

فالمقاتلة الشبحية الروسية Sukhoi Su-57 تستخدم مزيجاً من المواد، بينها سبائك التيتانيوم والألمنيوم والمواد المركبة، مع استخدام الفولاذ في بعض الأجزاء التي تتطلب قوة عالية.

كما أن روسيا طورت خبرة كبيرة في استخدام التيتانيوم، الذي يجمع بين القوة وخفة الوزن ومقاومة الحرارة، وهو من المواد المهمة في صناعة الطائرات الأسرع من الصوت.



الخلاصة

هل يعني ذلك أن الطائرات الروسية أقوى؟ ليس بالضرورة.

فاختيار المواد يعكس فلسفة التصميم أكثر مما يعكس التفوق المطلق.

والطائرات الروسية غالباً تعطي أولوية للمدى، القدرة على المناورة، والصلابة، بينما تعطي الطائرات الأمريكية الحديثة أولوية للتخفي، دمج المعلومات، وأسبقية اكتشاف العدو.

في النهاية، الفارق بين المدرستين يشبه الفرق بين سيارتين مصممتين لهدفين مختلفين، واحدة تتحمل الطرق الوعرة والمسافات الطويلة، والأخرى مصممة لتحقيق أعلى كفاءة وأداء ضمن منظومة تقنية متقدمة.