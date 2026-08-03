الاستخدام المفرط للشاشات.. مخاطر صحية عديدة تنعكس على الأطفال

خبرني - الاستخدام المفرط للشاشات يمكن أن يؤثر سلبًا على اكتساب الطفل للغة، خاصة إذا أصبح بديلًا للتفاعل المباشر مع الوالدين وأفراد الأسرة. فالتعلم اللغوي في المراحل المبكرة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحوار المباشر، والتفاعل البصري، وتجارب اللعب المشتركة مع المحيطين به. هذه الأنشطة تمنح الطفل الفرصة لاكتساب كلمات جديدة وفهم استخدامها بشكل عملي.

فبحسب موقع "الكونسلتو"، فإن مشاهدة المحتوى عبر الهاتف أو التلفزيون لا توفر التفاعل المتبادل الذي يحتاجه الطفل، لأن تعلّم اللغة لا يقتصر على سماع الكلمات فقط، بل يشمل أيضًا التفاعل من خلال الإجابة على الأسئلة، تقليد الأصوات، وحتى التعبيرات الجسدية.

إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يؤدي قضاء فترات طويلة أمام الشاشات إلى تقليل فرص التواصل الأسري، مما قد يحد من مخزون الطفل اللغوي ويؤثر على قدرته على التعبير، وذلك، على وجه الخصوص، عند البدء باستخدام الأجهزة الذكية في سن مبكر ولساعات مطولة.

نصائح لتعزيز مهارات النطق لدى الطفل

ويُوصى بتنظيم أوقات استخدام الشاشات للدعم السليم للنمو اللغوي لدى الأطفال، بما يتناسب مع أعمارهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التفاعلية مثل: اللعب الجماعي، القراءة، وإجراء محادثات عائلية. هذه الممارسات تلعب دورًا رئيسًا في تحسين قدرات التعبير عند الطفل.

كما يُنصح الآباء بمراقبة تطور مهارات لغة الطفل. وفي حال ملاحظة أي تأخر في النطق أو ضعف في التواصل مقارنةً بأقرانه من نفس الفئة العمرية، يُفضل استشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص المناسب. التدخل المبكر له دور كبير في تحسين مهارات التواصل والنطق بشكل ملحوظ.

أضرار استخدام الشاشات على صحة عيون الأطفال

بالإضافة لمخاطرها على النمو اللغوي والاجتماعي، للإفراط في استخدام الشاشات تأثيرات سلبية على صحة العيون.

وفقًا لما أوضحه الدكتور مصطفى عزب، استشاري طب وجراحة العيون، قد يؤدي الاستخدام المفرط للشاشات، مثل الهواتف أو الحواسيب، إلى الإصابة بمشكلات بصرية، مثل قصر النظر، وحتى بعض أنواع الحول لدى الأطفال في المراحل العمرية المبكرة.

لا تقف الأضرار عند هذا الحد، فهي تتجاوز الأضرار البصرية لتؤثر على سلوك الطفل، وإيقاع حياته اليومي. ولذلك، يُنصح بتقييد وقت استخدام الشاشات وإشراف الأهل المستمر على محتوى وطول فترة الاستخدام.

في النهاية، تجب الموازنة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة داعمة لتطور الطفل بما يضمن صحة نفسية وجسدية جيدة.