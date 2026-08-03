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الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

  • 03 أغسطس 2026
  • 16:13
الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

خبرني - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات، خلال زيارة إلى منزل ذويه في عمان.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان جلالة الملك قد نعى الراحل جنكات عبر منصة إكس، قائلا: "رحم الله الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات. فقدنا رفيقا عزيزا في السلاح، عرفته صديقا خلوقا، طيب السيرة، نبيل الخصال، كان مثالا في المحبة والوفاء والصدق، ومن خيرة من خدم في صفوف قواتنا المسلحة، ودرب أجيالا من جنود هذا الوطن".

وقاد جنكات، رحمه الله، فريق المظليين في القوات الخاصة، وأشرف على تدريب القفز الحر لجلالة الملك وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

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