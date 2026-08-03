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طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي

  • 03 أغسطس 2026
  • 15:37
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي

خبرني - أدى طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا قسم المهنة، إيذانًا بانتقالهم من دراسة العلوم الأساسية إلى مرحلة التدريب والتطبيق الإكلينيكي. وأقامت الكلية احتفالية "المعطف الأبيض" برعاية معالي الدكتور غازي الزبن رئيس مجلس الأمناء، وحضور رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، لتوثيق تعهد الطلبة بالالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق المرضى.
وعلى هامش الاحتفالية، ناقشت ندوة علمية متخصصة، نظمتها الكلية بدعم من عمادة البحث العلمي بعنوان "الانتقال من المرحلة الأساسية إلى التطبيق الإكلينيكي"، آليات دمج المعرفة الأكاديمية بالمهارات السريرية. وبحث المشاركون، بمشاركة المستشار الطبي للجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس سليحات، سبل تعزيز التفكير السريري، وتنمية مهارات اتخاذ القرار الطبي، وتطوير مهارات التواصل الفعال، بما يضمن تقديم رعاية صحية تتوافق مع أعلى معايير الجودة.
وتضمنت الفعالية عرضًا وثائقيًا استعرض مسيرة الطلبة الأكاديمية، إلى جانب تكريم الطلبة المتميزين تقديرًا لتفوقهم العلمي. كما شارك أولياء الأمور في الاحتفالية، توثيقًا لهذه المحطة المفصلية في مسيرة إعداد أطباء الأسنان، وتأكيدًا لجاهزية الطلبة للانتقال إلى التدريب الإكلينيكي، والالتزام بتقديم الرعاية الصحية بأمانة وإخلاص في خدمة المجتمع.

طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي
طلبة كلية طب الأسنان بجامعة البترا يؤدون قسم المهنة إيذانًا ببدء التدريب الإكلينيكي

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