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عبدالله نصيب ينضم للحسين إربد

  • 03 أغسطس 2026
  • 15:31
عبدالله نصيب ينضم للحسين إربد

خبرني - اعلن نادي الحسين إربد الرياضي، اليوم الأثنين، عن انضمام اللاعب عبدالله نصيب لمدة 3 مواسم.

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