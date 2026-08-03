من نحن
أعلن معنا
التواصل
الاثنين: 03 أغسطس 2026
الرئيسية
نبض الشارع
أسواق
ميادين رياضية
فلسطين المحتلة
العالم
مجلس الأمة
دنيا
أضواء
نبض الشارع
حوادث
فلسطين المحتلة
قضايــا
مجلس الأمة
أسواق
العالم
أخبار الخليج العربي
ميادين رياضية
شرفات
بي بي سي عربية
عيون و آذان
جامعات ومدارس
تكنولوجيا وسيارات
أضواء
مناسبات
دنيا
لمسات
خاص بخبرني
لقطات
تريند
مع الله
وظائف
الرئيسية
ميادين رياضية
عبدالله نصيب ينضم للحسين إربد
عبدالله نصيب ينضم للحسين إربد
03 أغسطس 2026
15:31
تم نسخ الرابط
خبرني - اعلن نادي الحسين إربد الرياضي، اليوم الأثنين، عن انضمام اللاعب عبدالله نصيب لمدة 3 مواسم.
مواضيع قد تعجبك
الأخبار المتعلقة
مكالمات ومراسلات.. كيف ساهم ماكرون في إسقاط مشروع إنفانتينو؟
2026-08-03 15:27
رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد حراسه
2026-08-03 11:53
صلاح يفرض اسمه بين عمالقة أوروبا.. أربعة ألقاب هداف تضعه في قائمة تاريخية
2026-08-03 09:46
تيباس يهاجم رئيس ريال مدريد: لا يملك المصداقية لإعطاء دروس في كرة القدم
2026-08-02 23:25
رئيس الوزراء البريطاني: إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة كرة القدم
2026-08-02 23:24
الصقور: أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات
2026-08-02 22:46