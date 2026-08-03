19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، وصول 19 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت "صحة غزة" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,250 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 4,110 إصابات، وسجلت 804 حالات انتشال.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 73,375 شهيدا و174,220 مصابا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.