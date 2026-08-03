ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

خبرني - أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ كوادر إدارة مكافحة المخدرات ومنذ إطلاقها لحملتها المشدّدة على مادة الكريستال القاتلة والمخدرة تعاملت مع ٨٨ قضية اتجار وتهريب وترويج وتعاطٍ لتلك المادة القاتلة.

وأكّد أنه من ضمن تلك القضايا تم التعامل وفي مختلف محافظات المملكة مع ٢٧ قضية للاتجار وترويج وتهريب مادة الكريستال القاتلة أُلقي القبض خلالها على ٤٨ شخصاً تورّطوا بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على ٩٠ متعاطياً لمادة الكريستال وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة.

مشيراً إلى أنّ أبرز القضايا التي تم التعامل معها هي إحباط تهريب ٣ لِترات من مادة الكريستال السائل عبر مركز حدود جابر بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة هناك ، حيث تمت متابعة معلومات حول أحد الأشخاص ممن يتعاملون مع عصابات تهريب تلك السموم في المنطقة وبعد التأكد من قيامه بمحاولة تهريب كمّية منها لداخل المملكة أُلقي القبض عليه فور محاولته دخول الحدود وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها ضُبط بداخل أحد أجزائها على ٣ لِترات من مادة الكريستال السائلة فيما جرى من خلال متابعة التحقيق القاء القبض على مستلم المواد المخدرة داخل المملكة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً بالقيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرّية والجدّية.