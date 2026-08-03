فريق من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يفوز بفرصة احتضان فكرة مبتكرة في مركز JOIN Fincubator التابع لـ JoPACC

حقق فريق من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا متميزًا بفوزه بفرصة احتضان فكرة مشروعه الريادي في مركز JOIN Fincubator التابع لشركة جوباك (JoPACC)، وذلك عقب تأهله إلى المرحلة النهائية من تحدي FinTech Rally 2026، الذي نظمه المركز بالشراكة مع البنوك الراعية للشركة، بعد نجاحه في اجتياز جميع مراحل التدريب والتقييم وتطوير الحلول والأفكار الابتكارية.

وجاءت مشاركة الفريق ضمن برنامج تنافسي مكثف تضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تطوير أفكار الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وتمكن الفريق من اجتياز المراحل الثلاث للبرنامج بنجاح، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي عُقدت في 25 تموز 2026، حيث قدم مشروعًا مبتكرًا يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة العاملة في قطاعي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني على فهم القوانين والتشريعات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بتأسيس أعمالها وتطوير خدماتها، من خلال منصة تقدم المعلومات القانونية والتنظيمية بصورة واضحة ومبسطة ومنظمة، بما يسهم في تعزيز الامتثال، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المتطلبات التشريعية، ودعم نمو الشركات الريادية في قطاع التكنولوجيا المالية.

ونظرًا لما تميزت به الفكرة من أهمية وقابلية للتطوير والتطبيق، فقد حصد مشروع الفريق فرصة الانضمام إلى برنامج احتضان الأفكار المبتكرة في مركز JOIN Fincubator، حيث ستخضع الفكرة لاستكمال متطلبات القبول واجتياز مراحل التقييم النهائية، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها ضمن المشاريع الريادية المحتضنة في المركز.

وضم فريق جامعة الزيتونة الأردنية الطلبة: محمد جمال حسن القريشي من تخصص التكنولوجيا المالية، وعمر إبراهيم عبد الهادي الحراحشة من تخصص الأمن السيبراني، وسامر عمر عبد الله الحاج أحمد من تخصص الأمن السيبراني، وديمة رائد حسن الكوز من تخصص الهندسة الكهربائية، الذين عملوا بروح الفريق الواحد على تطوير الفكرة وإعدادها وفق متطلبات التحدي.

وأشرفت على مشاركة الفريق الدكتورة آلاء الدويك من قسم التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال، بصفتها ضابط ارتباط الجامعة، حيث تولت تنظيم وتنسيق مشاركة الطلبة، ومتابعة الفريق منذ انطلاق البرنامج، والتنسيق للجلسات التدريبية ومراحل التقييم، إلى جانب متابعة الجوانب الإدارية واللوجستية المرتبطة بالمشاركة. كما تولى الأستاذ الدكتور أحمد الخطيب والدكتورة هبة الحراحشة من قسم الأمن السيبراني في كلية العلوم و تكنولوجيا المعلومات الاشراف الرئيسي على الفريق خلال مراحل تطوير الفكرة، وتقديم الدعم التقني والإرشاد اللازم لتعزيز جاهزية الطلبة للمنافسة. وشارك الدكتور محمد الحر من قسم ذكاء الأعمال في كلية الأعمال بصفته مقيمًا داخليًا وممثلًا لجامعة الزيتونة الأردنية في لجنة تقييم الأفكار، حيث أسهم في تقييم المشاريع المقدمة من الفرق الطلابية المشاركة.

ويجسد هذا الإنجاز حرص جامعة الزيتونة الأردنية على ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبتها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات الوطنية المتخصصة، بما يعزز قدراتهم التطبيقية، وينمي مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ويربط مخرجاتهم الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في إعداد كفاءات قادرة على الإبداع والمنافسة محليًا وإقليمياً.