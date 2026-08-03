*
الاثنين: 03 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية

  • 03 أغسطس 2026
  • 13:56
عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية

خبرني  - استضافت جامعة عمّان الأهلية حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين الدارسين في الجامعات الأردنية للفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026، والذي أُقيم برعاية سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئات التدريسية، وجمعٍ من الطلبة السعوديين المتفوقين من مختلف الجامعات الأردنية.

وشهد الحفل تكريم 28 طالبًا وطالبة من جامعة عمّان الأهلية، من الدارسين في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وتميزهم العلمي.

واستُهل الحفل بكلمة ألقاها القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية برعاية الطلبة المبتعثين، وحرص الملحقية الثقافية على دعم مسيرتهم الأكاديمية، مشيدًا بما يحققه الطلبة السعوديون من تميز علمي في الجامعات الأردنية، وبمتانة العلاقات التعليمية والأكاديمية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، رحّب القائم بأعمال رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان بالحضور، معربًا عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذا الحفل الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويؤكد أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التميز والابتكار.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، واعتزازها بالطلبة السعوديين الدارسين فيها، وبما يحققونه من إنجازات أكاديمية متميزة، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم مسيرتهم العلمية وتعزيز مسيرتهم الجامعية.

 

عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية
عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فريق من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يفوز بفرصة احتضان فكرة مبتكرة في مركز JOIN Fincubator التابع لـ JoPACC
فريق من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يفوز بفرصة احتضان فكرة مبتكرة في مركز JO...
  • 2026-08-03 13:57
رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يرعى اختتام احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين
رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يرعى اختتام احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين
  • 2026-08-02 17:20
فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش
فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش
  • 2026-08-02 12:12
عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور
عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلس...
  • 2026-08-02 12:10
عمان العربية و أكاديمية المجموعة الدولية توقعان اتفاقية تعاون مشترك
عمان العربية و أكاديمية المجموعة الدولية توقعان اتفاقية تعاون مشترك
  • 2026-08-02 12:09
عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتستضيف الاجتماع التاسع لمجموعاته القطاعية
عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتستضيف الاجتم...
  • 2026-08-01 12:49